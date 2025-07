Motorista de caminhão morre ao perder o controle em curva em Icaraíma

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu uma ocorrência na tarde desta segunda-feira (21), na PR-082, em Icaraíma, envolvendo a morte de um motorista.





De acordo com o relato dos agentes, o condutor de um caminhão trafegava pela rodovia em direção à cidade de Ivaté tracionando três reboques. Próximo do quilômetro 602, em um local com com curvas acentuadas, ele perdeu o controle do veículo e tombou na margem direita da via.

O motorista, que não teve a identidade divulgada, morreu ainda no local do acidente.