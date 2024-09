Motorista de Palio recheado de maconha mata motociclista atropelado em Londrina

Um adolescente de 17 anos - garupa de uma moto - morreu no final da manhã desta terça-feira (17) após ser atropelado por um motorista em fuga na BR-369, perto da Indústria Cacique, na região oeste de Londrina. O condutor do Palio estava sendo perseguido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) desde as proximidades da divisa com Cambé (Região Metropolitana de Londrina), após as equipes receberem informações de que o veículo transportava droga.





"Foi feito o trabalho de acionamento de sirene, ordem de parada, mas este veículo não obedeceu e seguiu. No semáforo avançou o sinal vermelho e atingiu o motociclista e uma Renegade", explicou o policial rodoviário federal Rafael Sambatti, em entrevista à RICtv Record.

O jovem na moto perdeu a vida na hora. O motociclista, que é tio dele, foi socorrido com um ferimento na perna. O motorista da Renegade saiu ileso. O motorista que não respeitou a abordagem ficou encarcerado e teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Foi atendido pelo Siate e o Samu e, na sequência, encaminhado ao hospital em estado grave.





Dentro do Palio foram apreendidos dezenas de tablets de maconha. A quantidade seria contabilizada durante a tarde.





Atualizada às 16h51