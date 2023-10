Motorista é preso após causar acidente com três veículos em Ibiporã

Um motorista de 28 anos foi preso após causar acidente com três veículos em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) na noite de domingo (1º). Ele foi flagado no teste de etilômetro.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 20h, no quilômetro 372 da PR-090. O Volkswagen Gol de placa de Ibiporã trafegava no sentido de Ibiporã a Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina) quando se envolveu em um abalroamento lateral com o Renaul Clio de placa de Ibiporã que seguia no sentido oposto. Ainda se envolveu na situação a Yamaha YBR 125 de placa de Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), que estava no sentido Sertanópolis a Ibiporã.

Publicidade

Publicidade





O condutor do Gol, identificado apenas como D.J.P.G., 28, sem ferimentos, teve como resultado 0,37 mg/l no exame de alcoolemia. Foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes pelo artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), sobre dirigir sob influência de álcool. Ele não se feriu.





Publicidade

O homem que dirigia o Clio, W.C., 43, saiu sem ferimentos.







O único a se machucar foi o motociclista, E.Z.O., 26, socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Londrina.