Motorista é salvo por populares após ficar preso às ferragens de caminhão em chamas

Um motorista ficou preso às ferragens de um caminhão em chamas após uma colisão traseira na PRC-487, em Iretama (Centro-Oeste) na tarde desta quarta-feira (16). O acidente envolveu dois veículos de carga que trafegavam no mesmo sentido, entre Campo Mourão e Guarapuava.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o caminhão Scania/G380 reduziu a velocidade para passar por uma lombada no km 236 da rodovia quando foi atingido na traseira por outro caminhão, um Scania/R540, que tracionava dois semirreboques e um reboque. O condutor do segundo veículo não conseguiu frear a tempo e colidiu violentamente com o primeiro.

O impacto provocou um princípio de incêndio no chassi do caminhão traseiro. O condutor, preso às ferragens, não conseguiu sair da cabine sozinho.





O tenente Lucas Faccin, do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária, relatou que a ação rápida de populares evitou uma tragédia maior. “O caminhoneiro que bateu na traseira ficou preso às ferragens do caminhão e não conseguiu sair, momento em que começou um incêndio no chassi do veículo. Populares agiram e dois operadores de máquina prenderam a cabine do caminhão num trator, tirando a cabine para que o motorista conseguisse sair”, contou.

O motorista do Scania/R540 foi resgatado com ferimentos e encaminhado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atendimento hospitalar. O outro condutor, da Scania/G380, fez teste do bafômetro com resultado negativo para consumo de álcool (0,00 mg/L).





Apesar da gravidade do acidente e do risco de explosão, os dois caminhões foram posteriormente liberados aos responsáveis.