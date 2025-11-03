Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
PR-323

Motorista embriagada provoca acidente e acaba presa em Cianorte

Redação Bonde
03 nov 2025 às 11:58

Compartilhar notícia

Divulgação/4ª CIA BPRv
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma motorista foi presa em flagrante na noite de domingo (2) após se envolver em um acidente na PR-323, em Cianorte (Noroeste). O abalroamento lateral ocorreu por volta das 21h40, no quilômetro 232 da rodovia, e não houve registro de feridos.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo GM/Meriva conduzido pela mulher seguia no sentido Cianorte–Tapejara quando colidiu lateralmente com um semirreboque tracionado por um caminhão Volvo FH460 que trafegava na direção contrária. Ambos os veículos sofreram danos.


A condutora da Meriva, que possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) regular, apresentava sinais visíveis de embriaguez. O teste do bafômetro apontou 0,60 mg/l de álcool no sangue — valor que configura crime de trânsito.

Cadastre-se em nossa newsletter


Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 21ª Delegacia de Polícia de Cianorte. O carro foi liberado à filha da proprietária por estar com a documentação regular. A mulher foi autuada em flagrante e também notificada conforme o artigo 165 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

acidente Embriaguez volante Cianorte PR-323
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas