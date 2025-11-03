Motorista embriagada provoca acidente e acaba presa em Cianorte

Uma motorista foi presa em flagrante na noite de domingo (2) após se envolver em um acidente na PR-323, em Cianorte (Noroeste). O abalroamento lateral ocorreu por volta das 21h40, no quilômetro 232 da rodovia, e não houve registro de feridos.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo GM/Meriva conduzido pela mulher seguia no sentido Cianorte–Tapejara quando colidiu lateralmente com um semirreboque tracionado por um caminhão Volvo FH460 que trafegava na direção contrária. Ambos os veículos sofreram danos.





A condutora da Meriva, que possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) regular, apresentava sinais visíveis de embriaguez. O teste do bafômetro apontou 0,60 mg/l de álcool no sangue — valor que configura crime de trânsito.

Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 21ª Delegacia de Polícia de Cianorte. O carro foi liberado à filha da proprietária por estar com a documentação regular. A mulher foi autuada em flagrante e também notificada conforme o artigo 165 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).