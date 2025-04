Motorista embriagado atropela ciclista e foge em Ribeirão do Pinhal, mas é preso pela PM

Um condutor foi preso após atropelar uma mulher enquanto dirigia sob a influência de bebida alcoólica no início da noite de terça-feira (8), em Ribeirão do Pinhal. Segundo a PM (Polícia Militar), a mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital Nossa Senhora das Graças, onde relatou ter sido atingida por um Fusca branco que perdeu o controle.





De acordo com os relatos, o motorista inicialmente prestou auxílio, mas, após discutir com outro ciclista presente no local, abandonou a cena do acidente. O veículo foi localizado circulando na área mais tarde e seu condutor foi abordado pela equipe policial. A PM identificou sinais de embriaguez, como andar cambaleante, hálito etílico e olhos vermelhos e, por questões de segurança, foi necessário o uso de algemas para encaminhar o condutor ao pelotão da corporação.

O motorista, que não possuía habilitação, recusou-se a se submeter ao teste do bafômetro, sendo elaborado um termo de constatação de sinais de alteração psicomotora. Além disso, o veículo apresentava pendências administrativas e foi apreendido. A vítima permaneceu internada para exames complementares, enquanto o autor foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.