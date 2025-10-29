Pesquisar

Operação da PM

Motorista embriagado é preso após manobra perigosa com Porsche na Gleba Palhano

Redação Bonde
29 out 2025 às 11:49

Divulgação/5º BPM
Um homem de 39 anos foi preso por dirigir sob efeito de álcool, na madrugada desta quarta-feira (29), na Gleba Palhano, zona sul de Londrina. A prisão ocorreu por volta da 1h30, no cruzamento da Rua Ernani Lacerda Athayde com a Avenida Ayrton Senna, durante o início da operação Escudo Noturno, da PM (Polícia Militar).


De acordo com o BO (boletim de ocorrência), o motorista de um Porsche executou uma manobra brusca, sendo flagrado por, pelo menos, cinco equipes policiais que participavam da operação. Os policiais deram voz de abordagem, mas o condutor inicialmente se recusou a sair do veículo, acatando a ordem somente após insistência da equipe.

Ainda segundo o BO, o homem apresentava fala desconexa, roupas desalinhadas e odor etílico. Ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas não aceitou se submeter ao teste do bafômetro. Diante da constatação de embriaguez, foi dada voz de prisão e o motorista encaminhado à Central de Flagrantes. O veículo foi apreendido e levado pelo guincho da PM ao pátio do Detran (Departamento de Trânsito).

