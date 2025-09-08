Pesquisar

Direção desgovernada

Motorista embriagado e sem CNH é preso em Ribeirão do Pinhal

08 set 2025 às 11:52


Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado (6) por dirigir embriagado em Ribeirão do Pinhal. O caso aconteceu na Rua Paraná, na Vila Almeida, por volta das 18h15.


Durante patrulhamento, policiais militares viram um Fiat Palio descendo desgovernado em um desvio. O condutor apresentava sinais de embriaguez, como fala alterada, andar cambaleante e forte odor de álcool. O teste do bafômetro indicou 0,59 mg/L, índice acima do limite permitido.

Segundo a PM, o motorista não possuía habilitação e o carro estava com a documentação em atraso. O veículo foi apreendido. Após passar por atendimento médico, o homem foi levado à delegacia para as medidas legais.




