Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Quinta do Sol

Motorista embriagado provoca acidente no Centro-Oeste do Paraná e é preso

Redação Bonde
15 set 2025 às 09:16

Compartilhar notícia

Divulgação/PRE 4ª CIA
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (14) no trevo de acesso a Quinta do Sol, na PR-082, terminou com a prisão de um motorista por embriaguez ao volante.


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a colisão aconteceu por volta das 17h40, no km 405 da rodovia, quando um Ford Ka, que cruzava a pista para acessar o município, foi atingido por um GM Corsa que seguia sentido Engenheiro Beltrão.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O acidente não deixou feridos, apenas danos materiais. Os condutores foram submetidos ao teste do etilômetro. O motorista do Corsa não havia ingerido bebida alcoólica, mas o condutor do Ka, de 57 anos, apresentou resultado de 0,76 mg/l — valor acima do limite permitido pela legislação.


Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Engenheiro Beltrão. Os veículos foram liberados no local.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

acidente Colisão Quinta sol Embriaguez homem embriagado
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas