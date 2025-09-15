Motorista embriagado provoca acidente no Centro-Oeste do Paraná e é preso

Um acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (14) no trevo de acesso a Quinta do Sol, na PR-082, terminou com a prisão de um motorista por embriaguez ao volante.
De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a colisão aconteceu por volta das 17h40, no km 405 da rodovia, quando um Ford Ka, que cruzava a pista para acessar o município, foi atingido por um GM Corsa que seguia sentido Engenheiro Beltrão.
O acidente não deixou feridos, apenas danos materiais. Os condutores foram submetidos ao teste do etilômetro. O motorista do Corsa não havia ingerido bebida alcoólica, mas o condutor do Ka, de 57 anos, apresentou resultado de 0,76 mg/l — valor acima do limite permitido pela legislação.
Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Engenheiro Beltrão. Os veículos foram liberados no local.
