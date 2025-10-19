Pesquisar

Preso em flagrante

Motorista embriagado tenta fugir após causar acidente grave em Londrina

Redação Bonde com PRF
19 out 2025 às 12:46

Foto: Divulgação / PRF
Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (18) após causar um acidente grave em Londrina. O sinistro aconteceu por volta das 23h20, na BR-369, sentido Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) e envolveu um Fiat Palio e uma motocicleta Yamaha Fazer.


Segundo boletim da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do automóvel desrespeitou a sinalização de parada obrigatória em um retorno e colidiu com a motocicleta. O condutor, de 29 anos, morador de Santa Mariana (Norte), sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Londrina.

Após a colisão, o condutor do carro tentou fugir, mas foi contido por populares. Mesmo assim, ao perceber a chegada da PRF, ele tentou escapar novamente, correndo para um terreno baldio, onde acabou detido pelos policiais.

O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, foi preso em flagrante e deverá responder pelos crimes de lesão corporal culposa qualificadapor dirigir sob efeito de álcool, e fuga do local do acidente, cujas penas somadas ultrapassam cinco anos de reclusão.

