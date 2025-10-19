Motorista embriagado tenta fugir após causar acidente grave em Londrina

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (18) após causar um acidente grave em Londrina. O sinistro aconteceu por volta das 23h20, na BR-369, sentido Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) e envolveu um Fiat Palio e uma motocicleta Yamaha Fazer.





Segundo boletim da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do automóvel desrespeitou a sinalização de parada obrigatória em um retorno e colidiu com a motocicleta. O condutor, de 29 anos, morador de Santa Mariana (Norte), sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Londrina.





Após a colisão, o condutor do carro tentou fugir, mas foi contido por populares. Mesmo assim, ao perceber a chegada da PRF, ele tentou escapar novamente, correndo para um terreno baldio, onde acabou detido pelos policiais.





O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, foi preso em flagrante e deverá responder pelos crimes de lesão corporal culposa qualificada, por dirigir sob efeito de álcool, e fuga do local do acidente, cujas penas somadas ultrapassam cinco anos de reclusão.