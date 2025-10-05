Motorista fica ferido após bater carro em árvore na PR-442, em Uraí

Um homem de 46 anos ficou ferido na noite deste sábado (4) após bater o carro que dirigia contra uma árvore às margens da PR-442, em Uraí (Região Metropolitana de Londrina). O acidente ocorreu por volta das 20h15, no km 41 da rodovia, em um trecho onde a ultrapassagem é proibida.





Publicidade

Publicidade

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista seguia no sentido Rancho Alegre-Uraí quando perdeu o controle do VW Voyage, com placas de Jataizinho, e atingiu uma árvore no lado direito da pista.





O condutor sofreu ferimentos e foi encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital de Rancho Alegre (Região Metropolitana de Londrina). Não foi possível fazer o teste do bafômetro, pois ele estava hospitalizado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O veículo foi retido pela PRE por não haver responsável para a liberação no local.