Motorista morre após bater contra árvore no Vale do Ivaí

Um jovem de apenas 19 anos morreu na tarde deste domingo (19) após bater contra uma árvore em Ariranha do Ivaí (Vale do Ivaí).
Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), próximo ao quilômetro 10 da PR-848, o jovem teria colidido contra uma árvore. A parte frontal do veículo ficou totalmente destruída.
Ele morreu ainda no local do acidente.