Carro ficou destruído

Motorista morre após bater contra árvore no Vale do Ivaí

Redação Bonde com PRE
20 out 2025 às 08:09

Foto: Divulgação/PRE
Um jovem de apenas 19 anos morreu na tarde deste domingo (19) após bater contra uma árvore em Ariranha do Ivaí (Vale do Ivaí). 


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), próximo ao quilômetro 10 da PR-848, o jovem teria colidido contra uma árvore.  A parte frontal do veículo ficou totalmente destruída.

Ele morreu ainda no local do acidente. 


