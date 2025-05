Motorista morre após caminhão carregado com espelhos tombar em Ortigueira

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu uma ocorrência no início da noite desta segunda-feira (05) envolvendo o tombamento de um caminhão carregado com espelhos no quilômetro 309 da BR-376, em Ortigueira. De acordo com o relato das equipes, o caminhão teria saído da pista e, na sequência, tombado.





A carga de espelhos ficou espalhada pela via e o motorista, um homem de 43 anos, morreu ainda no local. O destino da carga era a cidade de Rolândia. O destombamento do veículo causou bloqueios parciais e totais na via, no sentido de Ortigueira para Mauá da Serra, sendo que o trabalho só foi encerrado por completo na madrugada desta terça-feira (06).

Além da PRF, o Corpo de Bombeiros, Policia Civil e a Polícia Cientifica também estiverem no local do tombamento. O corpo do motorista foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.