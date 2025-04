Motorista morre após capotamento e colisão com árvore na PR-323

Um homem de 42 anos morreu na madrugada deste domingo (6) após capotar o veículo que dirigia na PR-323, entre os municípios de Dr. Camargo e Jussara (noroeste). O acidente foi registrado por volta das 3h50 no km 196 da rodovia.





Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a Fiat Strada conduzida pela vítima seguia no sentido Dr. Camargo–Jussara quando saiu da pista, atravessou uma área de plantio e colidiu contra uma árvore após capotar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Equipes médicas estiveram no local e constataram o óbito do motorista ainda no local do acidente. A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá.