Vítima tinha 73 anos

Motorista morre após capotar caminhonete em Uraí

Redação Bonde com PRE
28 ago 2025 às 12:48

Foto: Divulgação/PRE
Um homem de 73 anos morreu após a caminhonete que ele conduzia capotar na PR-442, um Uraí (Norte), nesta quarta-feira (27). 


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estual), responsável por atender a ocorrência, o condutor capotou próximo ao quilômetro 21. Ele seguia em direção ao entroncamento da rodovia com a BR-369. 

As placas do veículo são de Jataízinho (Região Metropolitana de Londrina). 



Uraí Norte do Paraná Capotamento
