Motorista morre após capotar caminhonete em Uraí

Um homem de 73 anos morreu após a caminhonete que ele conduzia capotar na PR-442, um Uraí (Norte), nesta quarta-feira (27).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estual), responsável por atender a ocorrência, o condutor capotou próximo ao quilômetro 21. Ele seguia em direção ao entroncamento da rodovia com a BR-369.

As placas do veículo são de Jataízinho (Região Metropolitana de Londrina).









