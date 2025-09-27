Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Vale do Ivaí

Motorista morre após capotar veículo em Borrazópolis

Redação Bonde com PRE
27 set 2025 às 10:20

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 32 anos de idade morreu na noite desta sexta-feira (26) em uma capotamento na PR-170, em Borrazópolis (Vale do Ivaí). 


De acordo com informações encaminhadas pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o condutor seguia em direção ao entroncamento da rodovia com a PR-272 e próximo ao quilômetro 173 ele perdeu o controle do veículo e capotou. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O homem morreu ainda no local do acidente.



BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.


Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com PRE

Por Redação Bonde com PRE.

acidente acidente de trânsito Capotamento Vale do Ivaí
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas