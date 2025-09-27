Motorista morre após capotar veículo em Borrazópolis

Um homem de 32 anos de idade morreu na noite desta sexta-feira (26) em uma capotamento na PR-170, em Borrazópolis (Vale do Ivaí).





De acordo com informações encaminhadas pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o condutor seguia em direção ao entroncamento da rodovia com a PR-272 e próximo ao quilômetro 173 ele perdeu o controle do veículo e capotou.

O homem morreu ainda no local do acidente.









