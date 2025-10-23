Pesquisar

BR-376

Motorista morre após carro sair da pista e bater em árvore em Sarandi

Redação Bonde com PRF
23 out 2025 às 15:03

Um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (23) deixou um homem morto na BR-376, em Sarandi (Região Metropolitana de Maringá), no km 184, sentido Maringá-Marialva (Noroeste).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista de um Hyundai Azera, de 28 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra uma palmeira às margens da rodovia. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A ocorrência foi atendida por equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), IML (Instituto Médico-Legal) e perícia científica. O veículo que, foi removido ao pátio conveniado da PRF, ficará responsável pela elaboração do laudo pericial do acidente.

