Motorista morre e três ficam feridos em colisão frontal em Londrina

Um homem morreu rm uma colisão frontal entre um Fiat Tipo e um Chevrolet Onix, por volta das 2h40, no km 145 da BR 369, nas proximidades do Ceasa, entre Londrina e Ibiporã.

Um dos veículos trafegava na contramão, uma vez que o trecho é de sentido único, mas a PRF (Polícia Rodoviária Federal) não especificou qual estaria na “mão” errada.

Segundo o relato da PRF, o motorista do Tipo, de 58 anos, morreu no local, enquanto o passageiro teve de ser levado para um hospital. Os passageiros do Onix, bastante jovens, de acordo com a PRF, também foram levados para hospitais.





Equipes da Polícia Civil, IML, Polícia Cientifica, Corpo de Bombeiros e PRF, compareceram ao local para as averiguações e trabalhos pertinentes.