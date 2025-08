Motorista morre ao bater na lateral de um caminhão em Jacarezinho

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu uma ocorrência no início da madrugada desta sexta-feira (1°) envolvendo uma colisão transversal entre dois veículos na BR-153, em Jacarezinho.





Ainda não há informações de como a batida teria acontecido. A colisão envolveu uma caminhonete e um caminhão próximo ao quilômetro 10 da rodovia.

O motorista da caminhonete, de cerca de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A vítima ainda não foi identificada. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do caminhão.





A batida causou a interdição parcial e total da via em ambos os sentidos.

