Motorista morre em colisão entre carro e caminhão na BR-376, em Ortigueira

Um homem morreu em um grave acidente ocorrido por volta das 17h deste sábado (1º), no km 367 da BR-376, em Ortigueira (Centro). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o VW Gol que ele conduzia invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um caminhão-tanque que seguia no sentido crescente da rodovia.





O caminhão, que transportava leite mas estava vazio no momento do sinistro, era ocupado por um casal. Ambos foram socorridos pela concessionária responsável pela rodovia e encaminhados ao Hospital IDF (Instituto Doutor Feitosa), em Telêmaco Borba.

A PRF informou que o laudo pericial do acidente será confeccionado posteriormente.