Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Na tarde de sábado

Motorista morre em colisão entre carro e caminhão na BR-376, em Ortigueira

Redação Bonde com PRF
02 nov 2025 às 09:53

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/PRF-PR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem morreu em um grave acidente ocorrido por volta das 17h deste sábado (1º), no km 367 da BR-376, em Ortigueira (Centro). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o VW Gol que ele conduzia invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um caminhão-tanque que seguia no sentido crescente da rodovia.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade

O caminhão, que transportava leite mas estava vazio no momento do sinistro, era ocupado por um casal. Ambos foram socorridos pela concessionária responsável pela rodovia e encaminhados ao Hospital IDF (Instituto Doutor Feitosa), em Telêmaco Borba.

Cadastre-se em nossa newsletter


A PRF informou que o laudo pericial do acidente será confeccionado posteriormente.

Ortigueira morte acidente prf
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas