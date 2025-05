Motorista morre em colisão frontal entre caminhonetes em Loanda

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu uma ocorrência envolvendo uma batida frontal entre duas caminhonetes na PR-182, em Loanda, no início da noite desta quarta-feira (7). De acordo com os agentes, um motorista trafegava de Loanda em direção à BR-376 quando sinalizou que iria acessar uma estrada rural à esquerda.





No momento do cruzamento, o veículo (F1000) colidiou frontalmente contra outra caminhonete (Fiat Strada) que fazia o sentido contrário. O condutor da Strada morreu no local e outras duas pessoas ficaram feridas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato