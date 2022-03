Motorista perde o controle e morre ao bater contra duas árvores em Jaguapitã

Um homem de 65 anos morreu após bater contra árvores o veículo onix que dirigia na PR 170, em Jaguapitã, no fim da manhã deste sábado (19).





Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor seguia de Prado Ferreira para Jaguapitã quando perdeu o controle do carro e colidiu contra duas árvores localizadas na margem esquerda da rodovia. Chovia no momento do acidente.

O homem morreu no local. O acidente ocorreu no sentido de direção em que o veículo trafegava. O corpo do motorista foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.