Motorista sem CNH bate em viatura da PM ao tentar fugir de local de racha em Arapongas

Um motorista teve uma Fiat Fiorino apreendida depois de bater em uma viatura policial que fiscalizava a ocorrência de racha e manobras em motocicletas nas proximidades do posto de gasolina Energy, na noite desta quinta-feira (12), em Arapongas. O confutor não tinha carteira de habilitação.





Ao serem acionadas para verificar a situação de contravenções de trânsito e perturbação do sossego, a PM seguiu em comboio ao local e, ao chegarem no cruzamento da Rua Choca Zebrada com a BR-369, o Fiorino, que estava parado, engatou a marcha ré e acabou acertando lateralmente o para-lamas traseiro direito da viatura policial, provocando danos.

Após o acidente, o condutor da Fiorino tentou fugir do local, acelerando sentido Londrina e iniciando uma perseguição, com acionamento de giroflex e sirene. Segundo a Polícia Militar, ao ser alcançado, o condutor desembarcou agitado do veículo e não quis obedecer a ordem legal de abordagem para colocar suas mãos em sua cabeça, sendo necessário aproximação e condução física de suas mãos até sua cabeça, possibilitando então a busca pessoal - que não encontrou nada ilícito com ele.





Porém, em checagem com o sistema eletrônico, a PM constatou que ele não possía CNH. Além disso, a Fiorino apresentava trincas no para-brisas frontas e não tinha o retrovisor esquerdo. O teste do bafômetro, entretanto, deu negativo.





O condutor foi autuado por conduzir veículo sem CNH e a Fiorino, conduzida até a 7ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar).