Motorista tenta ultrapassagem durante uma curva, bate em ônibus e morre no PR

Um motorista morreu em uma colisão frontal contra um ônibus ao fazer uma ultrapassagem na PR-082, em Indianópolis, na tarde desta quarta-feira (12). A colisão ocorreu por volta das 14h45 e envolveu quatro veículos, deixando outras três pessoas feridas.





Segundo informações da Polícia Rodoviária, o motorista do Fiat/Strada seguia no sentido Rondon-Indianópolis quando tentou uma ultrapassagem proibida em uma curva, pela contramão. Durante a manobra, o veículo colidiu frontalmente com um ônibus M.Benz/371RS que vinha no sentido contrário.

Diante do impacto, um VW/UP, que trafegava no mesmo sentido do caminhão VW/Work, ao visualizar a colisão, tentou evitar um novo acidente desviando para a direita, mas acabou colidindo contra um barranco e capotando. O condutor do Fiat/Strada morreu no local e precisou ser desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros. Os demais motoristas sofreram ferimentos e receberam atendimento.