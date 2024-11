MP denuncia condutor de Porsche que matou jovem atropelada em Maringá

O MP (Ministério Público) do Paraná denunciou criminalmente o motorista do Porsche que atropelou e matou uma jovem, de 19 anos, em Maringá, no dia 12 de outubro deste ano. Ele avançou o semáforo em um cruzamento e atingiu a motocicleta em que estavam a vítima, como carona, e seu namorado, como condutor. O casal foi lançado a metros de distância do local. O condutor da moto teve ferimentos graves, mas sobreviveu após receber cuidados médicos.





Na denúncia, a 23ª Promotoria de Justiça de Maringá requer a condenação do investigado, um homem de 38 anos na data dos crimes, por homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos cometidos na condução de veículo automotor.





De acordo com as investigações sobre o caso, após a colisão, o motorista teria estacionado o carro, deslocado-se até as vítimas e ido em seguida em direção a um estabelecimento comercial nas proximidades, não sendo mais flagrado pelas câmeras de seguranças do local.





Para a Promotoria de Justiça, o motorista do Porsche agiu com “manifesta imprudência ao desrespeitar a preferencial das vítimas” e “deixou de prestar socorro às vítimas, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, e ainda, afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal que lhe pudesse ser atribuída”. Pelos fatos, a Promotoria sustenta que sejam consideradas as agravantes de omissão de socorro e de fuga do local do acidente.





Além da condenação do denunciado pelos crimes praticados, o Ministério Público requer com o oferecimento da denúncia que seja determinado pelo Juízo o pagamento de indenização de, no mínimo, R$ 100 mil à família da vítima fatal, e de R$ 30 mil ao motorista da motocicleta, em razão das lesões sofridas pelo acidente de trânsito.