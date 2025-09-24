MP pede arquivamento de caso de atleta baleado por PM em bar de Londrina

A 28ª Promotoria de Justiça do MP (Ministério Público) de Londrina solicitou o arquivamento do inquérito policial que investiga o caso de um atleta de kickboxing baleado por um PM (policial militar) em um bar no centro de Londrina no dia 23 de agosto.





O inquérito segue sob sigilo. Contudo, segundo informações fornecidas pelo advogado Mauro Martins, que representa o policial, o MP acatou a tese de legítima defesa e pediu o arquivamento dos autos. Além disso, o promotor Evandro Augusto Dell Agnelo Santos teria solicitado a abertura de um inquérito para apurar possível crime de lesão corporal do atleta contra o PM.



A reportagem também entrou em contato com o advogado Alison Camargo Silvestre, que representa o atleta. Ele confirmou a informação e se disse surpreso com a decisão do MP, mas que vai aguardar a manifestação da juíza, que pode homologar ou não o pedido de arquivamento. “Havendo decisão nesse sentido [de arquivamento], a gente vai recorrer”, destaca.



Silvestre explica que, por se tratar de inquérito policial em andamento e como não há uma ação penal em curso, o recurso é protocolado no próprio inquérito e endereçado a outra instância dentro do próprio MP.



De acordo com o advogado do atleta, as características do caso demandam a abertura de uma ação penal, o que fica prejudicado se a Justiça acatar a manifestação do MP e arquivar o inquérito.



“Foi levantado desde o início, até pela autoridade policial, a questão da legítima defesa [do PM] e o próprio delegado falou que houve o disparo de arma de fogo. Isso para mim é matéria de mérito e teria que ser discutido no curso de uma ação, com instrução, depoimentos, testemunhas e perícia se for necessário. E depois absolver ou não pelo instituto da legítima defesa”, argumenta Silvestre.



O CASO



Na noite de sábado, 23 de agosto, o atleta de kickboxing David Silveira foi baleado no abdômen por um policial militar à paisana em um bar no centro de Londrina. A motivação teria sido um desentendimento envolvendo o atleta, a namorada e o PM. Após troca de ofensas, o atleta teria agredido fisicamente o policial, que sacou a arma e efetuou o disparo.



O atleta segue internado. Em um grupo de amigos e familiares criado em uma rede social para fornecer atualizações sobre o estado de saúde de Silveira, a família informou que as dores estão controladas e que ele segue se alimentando bem. “O médico disse que em breve ele já poderá começar a caminhar aos poucos! Vamos continuar firmes nas orações e enviando muita energia positiva para que cada dia seja de mais progresso e recuperação!”, afirma a mensagem.





