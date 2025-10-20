Mulher ameaçada de morte pelo marido é detida por desacato durante atendimento policial em Apucarana

Uma mulher de 47 anos que foi ameaçada de morte com uma arma de fogo pelo próprio marido acabou detida por desacato durante o atendimento da ocorrência pela PM (Polícia Militar) na noite de domingo (19), em Apucarana.





O caso foi registrado por volta das 20h, no Jardim Guanabara. Segundo o BO (boletim de ocorrência), duas equipes oram acionadas após denúncia de violência doméstica envolvendo arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o filho do casal, de 22 anos, pedindo que não atirassem no pai.

Dentro da casa, os militares abordaram o homem, de 52 anos, a esposa e o filho. A mulher disse que o casal passou o dia em uma confraternização familiar, com consumo de bebidas alcoólicas, e que, ao retornarem para casa, iniciaram uma discussão. Durante o conflito, o marido teria apontado uma arma de fogo contra ela, sendo contido pelo filho, que se colocou entre os dois para evitar o disparo.





O jovem contou ainda que o pai costuma portar a arma durante brigas para intimidar a família ou ameaçar tirar a própria vida, mas que foi a primeira vez que o conflito chegou a esse ponto.

Enquanto recebia orientações sobre os procedimentos legais, a mulher foi informada de que seria levada para a delegacia como vítima, junto com o marido, que responderia por ameaça e violência doméstica. Nesse momento, ela se exaltou e passou a xingar os policiais, o que a levou a zser presa por desacato. Segundo o boletim, ela resistiu à prisão e precisou ser algemada.





Durante o trajeto até a delegacia, a mulher também fez ameaças a um dos militares, dizendo que ele “mexeu com a pessoa errada” e “veria o que aconteceria”. O marido foi levado em outra viatura, sem o uso de algemas, e os filhos acompanharam os policiais na condição de testemunhas.

Após a condução do casal para a PCPR (Polícia Civil do Paraná), os militares voltaram à residência e apreenderam uma pistola Glock calibre .380 com 14 munições e duas escopetas calibre 12, além de munições. As câmeras de segurança da casa registraram o momento em que o homem aparece armado, de acordo com a PM.