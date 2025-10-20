Pesquisar

Casos de família

Mulher ameaçada de morte pelo marido é detida por desacato durante atendimento policial em Apucarana

Redação Bonde
20 out 2025 às 10:32

Divulgação/Polícia Militar
Uma mulher de 47 anos que foi ameaçada de morte com uma arma de fogo pelo próprio marido acabou detida por desacato durante o atendimento da ocorrência pela PM (Polícia Militar) na noite de domingo (19), em Apucarana.


O caso foi registrado por volta das 20h, no Jardim Guanabara. Segundo o BO (boletim de ocorrência), duas equipes oram acionadas após denúncia de violência doméstica envolvendo arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o filho do casal, de 22 anos, pedindo que não atirassem no pai.

Dentro da casa, os militares abordaram o homem, de 52 anos, a esposa e o filho. A mulher disse que o casal passou o dia em uma confraternização familiar, com consumo de bebidas alcoólicas, e que, ao retornarem para casa, iniciaram uma discussão. Durante o conflito, o marido teria apontado uma arma de fogo contra ela, sendo contido pelo filho, que se colocou entre os dois para evitar o disparo.


O jovem contou ainda que o pai costuma portar a arma durante brigas para intimidar a família ou ameaçar tirar a própria vida, mas que foi a primeira vez que o conflito chegou a esse ponto.

Enquanto recebia orientações sobre os procedimentos legais, a mulher foi informada de que seria levada para a delegacia como vítima, junto com o marido, que responderia por ameaça e violência doméstica. Nesse momento, ela se exaltou e passou a xingar os policiais, o que a levou a zser presa por desacato. Segundo o boletim, ela resistiu à prisão e precisou ser algemada.


Durante o trajeto até a delegacia, a mulher também fez ameaças a um dos militares, dizendo que ele “mexeu com a pessoa errada” e “veria o que aconteceria”. O marido foi levado em outra viatura, sem o uso de algemas, e os filhos acompanharam os policiais na condição de testemunhas.

Após a condução do casal para a PCPR (Polícia Civil do Paraná), os militares voltaram à residência e apreenderam uma pistola Glock calibre .380 com 14 munições e duas escopetas calibre 12, além de munições. As câmeras de segurança da casa registraram o momento em que o homem aparece armado, de acordo com a PM.

Violência contra mulher Violência doméstica Ameaça Desacato Apucarana
