Mulher é agredida pelo marido, que foge antes da chegada da polícia em Mauá da Serra

Uma mulher foi agredida pelo marido na noite desta sexta-feira (18), em Mauá da Serra (Centro-Norte), após uma discussão motivada por ciúmes.





De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que havia ido até um lago municipal com o companheiro. Depois de levá-la para casa, ele retornou ao local e deu carona a duas mulheres. Ao ser questionado sobre isso ao voltar para casa, o homem teria iniciado uma discussão, que evoluiu para agressões físicas.





A vítima informou que levou diversos socos no rosto, ficando com lesões visíveis na boca, no lábio inferior, no punho e no cotovelo. Ela foi encaminhada com o filho à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) municipal, onde recebeu atendimento médico.

Sem ter para onde ir, a mulher retornou com o filho para casa. A equipe policial vistoriou a residência para tentar localizar o agressor, mas ele já havia fugido.





A vítima recebeu orientações sobre medidas protetivas e demais procedimentos legais. O caso foi registrado como violência doméstica e familiar, e o boletim foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.