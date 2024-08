Mulher é atacada pelo ex-marido com golpes de chave de fenda em Sertanópolis

Uma mulher de 32 anos foi atacada com uma chave de fenda no final da tarde de domingo (4) na rua Brasil, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina). O suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima.





De acordo com o 30º Batalhão da PM (Polícia Militar), quando a equipe chegou já encontrou a moradora caída no chão da varanda de casa, bastante machucada, com ferimentos no rosto e pescoço.

A ferramenta usada na violência estava jogada no imóvel e foi apreendida. “Ela relatou que o causador dos ferimentos foi a pessoa com que era casada”, frisou a Polícia Militar.





A mulher foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e inicialmente levada para o hospital São Lucas, na cidade. Posteriormente foi transferida para a Santa Casa de Londrina.





Boletim desta segunda-feira (5) da instituição de saúde informou que o estado dela é regular e que está internada no pronto-socorro. O agressor conseguiu fugir.







