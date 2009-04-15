Pesquisar

Violência

Mulher é baleada ao entrar em motel em Londrina

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Uma moça de 19 anos, Carolina da Silva Lima, foi baleada por volta de 0h45 da madrugada desta quarta-feira (15) quando entrava em um motel na companhia de um homem e de uma outra mulher. O motel fica na Avenida Brasília, próximo ao número 8.500.

As três pessoas estavam em um veículo Fiat 147, em frente ao portão do motel, quando dois homens deram voz de assalto. Os ocupantes do carro reagiram ao roubo e os assaltantes fizeram quatro disparos, que foram ouvidos por policiais que estavam na região.

Um dos tiros atingiu Carolina no abdômen e ela foi encaminhada ao Hospital Evangélico.


