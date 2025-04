Mulher é encontrada com bebê em 'situação de risco' e desacata policiais em Jandaia do Sul

Na madrugada deste sábado (19), uma mulher foi flagrada deitada no chão com uma criança de colo em uma praça de Jandaia do Sul (Centro-Norte), sob condições climáticas de sereno. A Polícia Militar foi acionada por moradores locais, que perceberam a situação de risco.





Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher com sinais de possível alteração psíquica, provavelmente causados pelo uso de entorpecentes. A criança, que estava exposta ao frio e ao relento, foi retirada do local pelo Conselho Tutelar, que providenciou atendimento médico e cuidados imediatos.





Durante a ação, a mulher desacatou os policiais com xingamentos e ameaças. Diante do comportamento agressivo, ela foi conduzida à sede da 2ª Companhia da PM para registro do termo circunstanciado. Após os procedimentos, foi liberada.