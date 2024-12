Mulher é encontrada morta na área central de Londrina; companheiro é o principal suspeito

Uma jovem de 25 anos foi encontrada morta no final da manhã desta segunda-feira (30) no imóvel em que morava, um sobrado, na rua Atlântico, Vila Brasil, área central de Londrina. Ela teria sido vítima de feminicídio cometido pelo companheiro, de 30 anos, que depois tentou contra a própria vida e foi encaminhado para o Hospital Evangélico.





De acordo com a PM (Polícia Militar), a família do suspeito recebeu uma ligação no domingo (29) relatando que ele tinha dado entrada na instituição com cortes no pulso. Posteriormente, o pai dele e o padrasto da vítima foram até o apartamento do casal por não conseguir contato com a mulher. No local encontraram o corpo no quarto, coberto por tecidos e almofadas. “Uma equipe da PM está no hospital aguardando ele receber alta médica para a prisão e encaminhamento à delegacia”, destacou o tenente Enzo Chiafitela. Ele foi levado para a Central de Flagrantes por volta das 12h30.





Parentes do suspeito afirmaram que a relação dos dois era conturbada, com discussões constantes, mas sem violência física. O rapaz teria vício em drogas. Estariam namorando e vivendo juntos há cerca de um ano e meio.

A Polícia Científica acredita que o o assassinato tenha acontecido há, pelo menos, dias cinco dias. “O corpo já se encontrava no início da fase gasosa do processo de decomposição. Vamos ainda confirmar no IML (Instituto Médico Legal), com o exame de necropsia, para saber realmente o tempo da morte”, comentou o perito criminal Rafael Greve.





O lugar estava revirado, com indícios de que houve luta corporal antes do crime. A jovem foi morta por golpes de um objeto cortante no rosto. “Certamente ela foi agredida na região da cabeça e não teve chance de sobrevivência. São lesões contusas e percebemos a desfiguração da face da vítima. Um crime bastante violento”, definiu. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.