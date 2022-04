Mulher é morta a tiros dentro de igreja na zona leste de Londrina

Uma mulher, identificada como Ligia Fernandes Silva, foi morta por um homem dentro da Paróquia São Luiz Gonzaga, na tarde desta terça-feira (5), na zona leste de Londrina. A vítima prestava serviços à igreja quando, segundo testemunhas, foi surpreendida dentro de uma das salas pelo homem, que disparou cinco vezes contra ela, atingindo um dos disparos na cabeça.



De acordo com informações do coronel Nelson Villa, comandante do 5º Batalhão da PM (Polícia Militar), o principal suspeito é o ex-marido da mulher, que já tem passagem pela polícia por homicídio qualificado. A vítima também já havia registrado boletim de ocorrência contra o suspeito por ameaça e violência doméstica.

O vigário paroquial Cleverton Antônio Marques, um dos administradores do local, contou como ocorreu a situação.





"Ela estava almoçando e esse rapaz entrou na cozinha onde ela estava e a executou. As informações que eu tenho é de que seria o ex-marido", disse. "Ela estava cobrindo férias por 20 dias. Era uma funcionária exemplar, muito boa. Uma pessoa maravilhosa. Não tinha como fazer ideia de que ela tinha esta condição no relacionamento", completou o religioso.





Segundo a denúncia recebida pela PM, após praticar o crime, o suspeito, que estava de camiseta vermelha, boné vermelho e calça jeans, pulou o muro e correu pela rua João Pereira da Silva Junior, deixando o local em um veículo de cor branca. A polícia suspeita que a ação tenha sido premeditada, já que o suspeito parecia saber da rotina e dos locais que a vítima estaria.







A PM aguarda denúncias de testemunhas e o laudo da perícia para dar sequência ao caso. Os policiais também procuram pelo ex-marido da vítima para prestar esclarecimentos.

