Droga avaliada em R$ 208 mil

Mulher é presa ao tentar transportar porções de haxixe enroladas na cintura em Rolândia

Redação Bonde com PRE
08 out 2025 às 12:22

Foto: Divulgação/PRE
Um mulher foi presa na madrugada desta quarta-feira (08) em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) ao tentar transportar 2,6 quilos de haxixe escondidos no próprio corpo. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), os agentes deram ordem de parada para um ônibus que trafegava pela PR-986 e fazia a linha entre Foz do Iguaçu (Oeste) e o estado de São Paulo. 


Treinado para detectar entorpecentes, o cão Urco sinalizou positivamente para a presença de drogas em uma mulher que estava acomodada em um dos assentos. Durante busca pessoal, a polícia indentificou 25 porções de uma substância análoga ao haxixe enroladas na cintura da mulher. Ao todo, foram apreendidos mais de 2,6 quilos da droga, quantidade avaliada em mais de R$ 208 mil.


