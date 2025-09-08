Mulher é presa após furtar alimentos em supermercado de Londrina

Uma mulher de 37 anos foi detida ao tentar furtar diversos produtos de um supermercado localizado na Avenida São João, na região Leste de Londrina, no início da tarde de domingo (7).
Segundo a Polícia Militar, funcionários perceberam a atitude suspeita da cliente, que entrou no estabelecimento com uma mochila vazia sobre o carrinho de compras. Após circular pelos corredores e pelo açougue, ela deixou o local com o carrinho vazio e a mochila nas costas, aparentemente cheia.
O gerente conferiu as câmeras de segurança e confirmou que a mulher havia escondido mercadorias na mochila. Na abordagem, foram encontrados cinco barras de chocolate, três caixas de leite condensado, quatro pacotes de carne suína, três pacotes de linguiça, além de outros alimentos. Os produtos totalizaram R$ 521,39.
A suspeita foi encaminhada à Central de Flagrantes junto com os itens recuperados, onde permaneceu à disposição da Justiça.
