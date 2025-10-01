Pesquisar

Ônibus com destino a São Paulo

Mulher é presa com mais de 17 quilos de maconha em operação policial em Rolândia

Redação Bonde com PRE
01 out 2025 às 08:42

Foto: Divulgação/PRE
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu 17,4 quilos de maconha durante uma operação em frente ao posto policial de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) na noite desta terça-feira (30). A droga estava sendo transportada por uma mulher de 27 anos, natural de Juiz de Fora (MG), e tinha como destino o terminal rodoviário da Barra Funda, em São Paulo.


Durante fiscalização de rotina dos agentes, eles deram ordem de parada a um ônibus que saiu de Maringá (Noroeste) e tinha como destino a cidade de São Paulo (SP). Com auxílio do canil da PRE, o cão Árius indicou duas malas suspeitas no bagageiro do ônibus, sendo uma dourada e outra preta.

Com isso, os agentes identificaram que a proprietária seria uma mulher de 27 anos que estava acomodada na poltrona 24. Após a abertura das malas, os policiais encontraram 22 pacotes de uma substância análoga à maconha dentro da mala dourada e quatro pacotes na mala preta, totalizando 26 pacotes e 17,4 quilos de maconha.


Questionada pelos policiais, a mulher confirmou que transportava a droga e que o objetivo era chegar até o terminal rodoviário da Barra Funda, em São Paulo.

Ela foi presa em flagrante e encaminhada até a Delegacia de Arapongas.

Por Redação Bonde com PRE.

Apreensão Apreensão de drogas apreensão maconha Rolandia Tráfico de drogas
