Mulher é presa em Guarapuava por tráfico de animais

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), em conjunto com a PMPR (Polícia Militar do Paraná) e o IAT (Instituto Água e Terra), prendeu uma mulher, de 43 anos, pelos crimes de tráfico de animais e uso de documentos falsos. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (8), em Guarapuava (Centro).

A prisão foi decorrente da apreensão de duas araras-vermelhas, uma arara-macau, quatro araras-canindé e um papagaio verdadeiro, todos oriundos do tráfico de animais, e devido à apresentação de documentação fraudada para dar aparência de legalidade à origem dos animais.

Publicidade





Conforme o delegado Guilherme Dias, notas fiscais, certificados de origem, documentos de criadouros legalizados eram todos fraudados com o fim de enganar a fiscalização. “Estes animais agora serão encaminhados ao Criadouro Onça Pintada, um santuário para conservação de espécies ameaçadas de extinção, que destina animais apreendidos a programas de reprodução e soltura na natureza”, explica. A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Denúncias





Em casos de maus-tratos, o cidadão pode registrar um boletim de ocorrência online no site da PCPR. Nestas situações, é necessário que o crime esteja ocorrendo ou tenha ocorrido a prática de ato de abuso, maus-tratos, ferimentos propositais de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A população pode denunciar o crime de forma anônima no Disque-Denúncia 181, via telefone ou site, telefone 197 da PCPR e, em Curitiba, diretamente à equipe de investigação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, pelo número (41) 3251-6200.