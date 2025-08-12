Mulher é presa em Londrina ao receber produtos comprados com cartão clonado

Uma jovem de 21 anos foi presa em flagrante nesta segunda-feira (11) em Londrina por suspeita de estelionato. Segundo a Polícia Militar do Paraná, o caso começou a ser investigado após a denúncia de um policial militar do Estado de São Paulo, cuja mulher teve o cartão de crédito clonado.





O oficial paulista informou à PMPR que o golpista havia feito compras de alto valor e, segundo dados obtidos pela vítima junto à empresa responsável pela entrega, os produtos seriam enviados para um endereço na zona leste de Londrina.

Com a informação em mãos, o Serviço Reservado do 15º BPM (Batalhão da Polícia Militar) iniciou o acompanhamento da situação. Em Rolândia, agentes identificaram um homem retirando as mercadorias de um depósito e carregando o material em um veículo. Ele foi monitorado até Londrina, enquanto uma equipe do 5º BPM montava campana no endereço de entrega.





No momento em que a suspeita, moradora do local, recebeu os produtos, os policiais realizaram a abordagem. Entre os itens entregues estavam dois aparelhos de telefone celular, um televisor e um guarda-roupa.





Questionada, a jovem não deu detalhes sobre o homem que havia feito a entrega. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada, junto com os produtos apreendidos, à Central de Flagrantes de Londrina, onde permanece à disposição da Justiça.