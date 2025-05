Mulher é presa por roubar e ameaçar idosa de 72 anos em Arapongas

Uma mulher de 21 anos foi presa preventivamente pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) suspeita de ter praticado crime de roubo contra uma idosa de 72 anos, em Arapongas (região Metropolitana de Londrina). A prisão ocorreu nesta sexta-feira (14), em Londrina. Outras duas pessoas envolvidas com o crime estão foragidas.





De acordo com informações da PCPR, as investigações tiveram início após um crime ocorrido no final do mês de novembro de 2024, quando a vítima foi abordada por três indivíduos em frente à sua residência, localizada no bairro jardim Aeroporto. Os suspeitos inicialmente convenceram a idosa a entrar em um veículo utilizando o golpe do bilhete premiado. No entanto, a abordagem evoluiu para grave ameaça, culminando na subtração de aproximadamente R$ 10 mil.

Segundo o delegado Bruno Delfino Sentone, a investigação possibilitou a identificação dos três envolvidos no crime, além da apreensão do veículo utilizado no crime. “Comprovamos que os suspeitos não apenas enganaram a vítima, mas também a ameaçaram dentro da própria residência a entregar o dinheiro, violência essa que caracteriza o crime de roubo. Representamos pela prisão preventiva de todos os envolvidos, sendo que uma delas foi capturada hoje, enquanto outros dois permanecem foragidos”, afirma o delegado.





A presa foi encaminhada ao sistema penitenciário. A PCPR segue em diligências a fim de localizar os foragidos.

DENÚNCIAS





A PCPR solicita que a população colabore com informações que possam auxiliar na localização dos foragidos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (43) 3378-2225 diretamente à equipe de investigação.





