Mulher fica ferida após carro capotar devido a uma colisão na PR-317, no Norte do Paraná

Um veículo Nissan Kicks capotou após ser atingido por um Toyota Corolla no início da noite de sexta-feira (2), na PR-317, em Iguaraçu (Norte). Uma mulher ficou ferida.





Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h50, no km 84 da rodovia. O Corolla seguia no sentido Maringá–Iguaraçu quando colidiu transversalmente com o Nissan, que trafegava pelo acostamento e tentou cruzar a pista para fazer uma conversão à esquerda.





Com o impacto, o Kicks capotou e teve a parte dianteira destruída. A passageira do veículo sofreu ferimentos e foi socorrida por equipes médicas. Os ocupantes do Corolla não se feriram. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para fazer a sinalização do trânsito.