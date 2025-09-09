Mulher fica ferida em colisão entre carro e caminhão em rodovia de Arapongas

Uma mulher de 39 anos ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e uma carreta na tarde de segunda-feira (8), na PR-444, em Arapongas. O acidente foi registrado por volta das 14h40, no km 22 da rodovia.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a vítima conduzia um Corsa, com placas de Sabáudia, quando se envolveu em uma colisão com um conjunto de veículos de carga formado por uma Scania e três carretas acopladas, todos com placas de Maringá.

A motorista sofreu ferimentos e foi socorrida ao Hospital Hompar 2, em Arapongas. O teste do bafômetro não foi aplicado devido ao encaminhamento da condutora para atendimento médico.





Já o caminhoneiro, de 47 anos, morador de Rondon (PR), não sofreu ferimentos e fez o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

O Corsa foi recolhido ao pátio por falta de responsável no local, enquanto os veículos de carga foram liberados para o condutor.