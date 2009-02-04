Mulher fica gravemente ferida após tentativa de estupro

Uma mulher de 32 anos foi gravemente ferida por volta das 20 horas desta terça-feira (3), após uma tentativa de estupro no Jardim do Sol, zona oeste de Londrina.

A agressão ocorreu na Rua Mercúrio, próximo ao campo de futebol do bairro. Ela estava com um rapaz no local, quando um homem os abordou e partiu para cima da mulher.

Como ela resistiu, o agressor começou a espancá-la com um pedaço de madeira; o rapaz fugiu do local. O homem seria do estado de São Paulo e estaria em Londrina a pouco tempo.

A mulher teve lesão no crânio e foi levada para o Hospital Universitário. A assessoria do HU informou que ela apresenta quadro estável, está sonolenta, em razão da pancada na cabeça, mas não corre risco de morte.



