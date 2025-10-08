Pesquisar

stalking

Mulher investigada por perseguir professora é presa no Paraná

Redação Bonde com assessoria de imprensa
08 out 2025 às 14:50

Fábio Dias/EPR
A Polícia Civil do Paraná prendeu preventivamente uma mulher, de 18 anos, investigada por violência e perseguição (stalking). A captura aconteceu na manhã desta terça-feira (7), em Ponta Grossa (Campos Gerais).


A investigação apontou que, desde maio deste ano, a mulher vinha praticando perseguição contra uma pedagoga de um colégio onde estudou. As ações incluíam a criação de perfis falsos em redes sociais para difamar e expor a vítima, com divulgação de dados pessoais, imagens de documentos e informações falsas sobre supostos maus-tratos e dívidas.


De acordo com o delegado da PCPR Derick Moura, a investigada também enviou ameaças de morte à vítima e a familiares, utilizando um perfil criado com o nome da própria pedagoga.  “Nas mensagens, afirmava que “o que não pode bloquear é a morte e nem impedir” e relatava ter um plano para sequestrá-la”, explica.


Mesmo após ser orientada pela Polícia Civil a interromper as condutas, a mulher manteve as ameaças. No dia seguinte ao comparecimento à delegacia, enviou novas mensagens afirmando que “o dia estava próximo” e que “algo muito grave iria acontecer”, além de divulgar o endereço residencial da vítima.


Conforme o delegado Fernando Vieira, as ameaças se estenderam à filha da pedagoga, de 16 anos, e a outros familiares. A investigada também realizou atos de intimidação presencial, passando diversas vezes em frente ao local de trabalho da vítima com uma motocicleta em alta velocidade. Em 3 de outubro, ela empurrou a pedagoga e voltou a ameaçá-la de morte.


“Diante das evidências e do risco à integridade física da vítima e de seus familiares, foi representada pela prisão preventiva da investigada, medida deferida pelo Poder Judiciário e cumprida pela PCPR”, diz.

A mulher responderá por perseguição qualificada, ameaça, calúnia, difamação e coação no curso do processo. Ela foi encaminhada ao sistema penitenciário.

policia policia civil prisão Stalking perseguição
