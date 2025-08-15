Mulher morre após ser arrastada por cerca de 100 metros na BR-369, em Uraí

A PRF (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu uma ocorrência no início da manhã desta sexta-feira (15), por volta das 5h40, no quilômetro 102 da BR-369, em Uraí (Norte). Uma mulher de 56 anos conduzia uma motoneta pela rodovia quando foi atingida na traseira por um veículo ainda não identificado.





Após a colisão, a vítima e o veículo foram arrastados por cerca de 100 metros. O condutor fugiu do local antes da chegada das equipes de socorro. A mulher, moradora de Uraí, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Civil deve dar andamento na investigação para encontrar o autor do homicídio.









