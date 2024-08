Mulher morre e sete passageiros ficam feridos em acidente na BR-376

Uma mulher de 37 anos morreu em um acidente envolvendo um Hyunday Azera e uma BMW 120I, na madrugada deste domingo (27), no km 186 da BR-376, em Sarandi. Ambos os veículos transportavam cinco ocupantes.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão transversal ocorreu quando o Azera executava um retorno regulamentado na rodovia, enquanto o BMW seguia de Marialva para Maringá.

A passageira do Azera não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor e os outros passageiros do veículo foram encaminhados em estado grave para hospitais da região.





O condutor do BMW, um homem de 21 anos, e outro passageiro não sofreram ferimentos, mas, outros três foram levados para hospitais com ferimentos leves.





A ocorrência mobilizou equipes da PRF, quatro ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), três viaturas do Corpo de Bombeiros, além de agentes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), da Perícia da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal).