Mulher morre ejetada do veículo e três ficam feridos em colisão frontal no Norte do PR

Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido por volta das 2h30 deste domingo (16), no km 21,9 da BR-153, em Jacarezinho, no norte do Paraná. A passgeira foi ejetada do veículo em que estava devido ao impacto.





De acordo com as informações apuradas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Chevrolet Corsa seguia no sentido crescente da rodovia quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Ford Fiesta, que trafegava no sentido oposto.

O condutor do Corsa sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao pronto-socorro. Já a passageira morreu no local.





No Ford Fiesta, tanto o motorista quanto a passageira ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, sendo levados ao pronto-socorro de Jacarezinho.





O IML (Instituto Médico-Legal) e a Polícia Científica foram acionados para os procedimentos necessários. A concessionária EPR realizou a sinalização da área e o tráfego na rodovia ficou interditado nos dois sentidos até a liberação do local pela perícia.