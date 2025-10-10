Pesquisar

Santo inácio

Mulher morre em colisão frontal entre carro e caminhão na PR-340

Redação Bonde
10 out 2025 às 12:29

Divulgação/PRE
Uma mulher morreu em um grave acidente ocorrido no início da noite de quarta-feira (9) na PR-340, altura do km 626, em Santo Inácio, no Noroeste do Paraná.


De acordo com o relatório da PRE (Polícia Rodoviária Estadual,) a vítima conduzia um GM/Corsa que seguia no sentido oposto a um caminhão Volvo FH 540, que tracionava dois semirreboques. Em um trecho sinalizado com faixa dupla contínua amarela, o automóvel invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão.

A motorista do Corsa morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá. O caminhoneiro não se feriu, mas teve o veículo parcialmente danificado.

