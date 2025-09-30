Mulher morre em colisão transversal ao cruzar trevo de rodovia no Noroeste do PR

Uma mulher de 38 anos morreu após uma colisão transversal ocorrida no km 30 da PR-463, por volta das 14h30 desta segunda-feira (29), no trevo de acesso a Paranacity (Noroeste). O acidente envolveu dois veículos e quatro pessoas.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma Toyota Hilux conduzida por um homem de 38 anos, seguia no sentido Cruzeiro do Sul–Paranacity. Ao chegar no trevo, o veículo foi atingido na lateral por um Fiat Strada, conduzido por um homem de 81 anos, que cruzava a pista pela PR-940 em direção a Colorado.

A passageira da Hilux morreu no local. O condutor foi socorrido com ferimentos pelo samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital de Colorado. Os ocupantes do Fiat Strada não sofreram ferimentos. O condutor do Strada foi submetido ao teste de etilômetro, com resultado de 0,00 mg/l.





O delegado responsável dispensou a apresentação imediata do motorista do Strada, informando que ele será ouvido em inquérito. O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Paranavaí.