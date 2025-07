Mulher que pilotava Biz morre após ser atingida por carro na PR-445 em Londrina

Uma mulher de 47 anos morreu na tarde desta quinta-feira (24) após a Honda Biz que ela conduzia ser atingida por um carro na PR-445, em Londrina. O acidente aconteceu no km 69 da rodovia, sentido a Tamarana.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o Volkswagen Santana, conduzido por um homem de 27 anos, colidiu lateralmente com a moto pilotada por ela, que morreu ainda no local. Após o impacto, o Santana perdeu o controle, atingiu um poste que caiu sobre a pista e, em seguida, colidiu contra a traseira de uma Ford Ranger que estava parada no acostamento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A condutora da Ford Ranger, de 62 anos, não sofreu ferimentos. Os dois motoristas fizeram o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L para ambos.





A PR-445 ficou parcialmente interditada durante o atendimento ao acidente. As causas do sinistro serão investigadas.