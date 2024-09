Mulher se perde de amigas em saída de festa e é estuprada em MG; um suspeito foi preso

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu na terça-feira (17) um homem de 32 anos suspeito de ter estuprado uma jovem de 21 anos em Araxá, no Alto Paranaíba.





De acordo com a polícia, o crime aconteceu em 9 de agosto, no bairro Aeroporto, quando a vítima saía de uma festa.

No relato feito à época aos agentes, a vítima afirmou que se perdeu das amigas na saída do evento e que se sentou no meio-fio em frente ao local para tentar contato com elas. Foi nesse momento que um homem se aproximou da jovem, que o ignorou.





O suspeito voltou ao local algum tempo depois, acompanhado de outro homem com uma bicicleta. A Os dois a carregaram a pé até um local próximo, onde cometeram o estupro com a vítima inconsciente.





A Polícia Civil afirma que identificou e prendeu um dos suspeitos após mandado de prisão preventiva (sem prazo). As investigações continuam para a identificação do outro envolvido. Informações podem ser encaminhadas para o telefone (34) 3669-9910.